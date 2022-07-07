Умер бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох

фото: МУП "УИС"

Скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох. О его смерти 7 июля сообщили на предприятии «Уфимские инженерные сети», где он был заместителем исполнительного директора. Прощание с покойным состоится в субботу, 9 июля, в 10:00 в Городском дворце культуры.

Сергей Хох до того, как перейти на гражданскую службу, был военным: командовал ротой в зенитно-ракетном полку Южной Группы. После выхода в запас занимался административными функциями: участвовал в ликвидации взрыва на артиллерийском складе в Удмуртии и возглавлял управление технического обеспечения Центрального военного округа в Екатеринбурге. В октябре 2013 года его назначили замом главы администрации Уфы – тогда мэром был Ирек Ялалов. На своем посту Хох до 2015 года курировал взаимодействие с экстренными службами и силовиками. В дальнейшем работал заместителем исполнительного директора в «Уфимских инженерных сетях».