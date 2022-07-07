Казанская компания спроектирует реставрацию памятника Салавату Юлаеву в Уфе за 14,9 млн рублей

Тендер на создание проекта реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе выиграло Татарское Специальное научно-реставрационное управление

Тендер на создание проекта реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе выиграло Татарское Специальное научно-реставрационное управление. Организация согласилась исполнить контракт на 500 тыс. рублей дешевле начальной цены – за 14,9 млн. Информация об этом 7 июля появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит спроектировать укрепление грунтов в основании памятника, предусмотреть методику реставрации скульптуры, благоустройство кургана, систему отведение талых и дождевых вод с прилегающей территории, а также разработку схемы дорожного и пешеходного движения на участке выполнения работ.

Проект должен будет получить положительное заключение госэкспертизы. Исполнитель госконтракта обязуется завершить разработку реставрации до 6 марта 2023 года.

Напомним, памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии. В 2021 году эксперты обнаружили на скульптуре ряд дефектов. Ремонт также необходим несущим конструкциям и декоративной поверхности. Предполагается, что реставрация памятника будет осуществляться прямо рядом с его постаментом.