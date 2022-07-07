В Башкирии «скорая» опрокинулась после ДТП с Ford Focus, пострадали три человека

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 7 июля, в башкирском городе Салавате произошло ДТП с участием машины скорой помощи, пострадали три человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась в первом часу дня на пересечении улиц Уфимской и Дзержинского. Там столкнулась медицинская «Газель» и Ford Focus. После удара автомобиль «скорой» опрокинулась на бок.

фото: соцсети

В ДТП травмы получили три человека: водитель скорой помощи и два фельдшера. По данным дорожной полиции, машина медиков ехала с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.