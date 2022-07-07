Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июля 2022 9:48

В Башкирии «скорая» опрокинулась после ДТП с Ford Focus, пострадали три человека

Авария случилась в городе Салавате
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 7 июля, в башкирском городе Салавате произошло ДТП с участием машины скорой помощи, пострадали три человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась в первом часу дня на пересечении улиц Уфимской и Дзержинского. Там столкнулась медицинская «Газель» и Ford Focus. После удара автомобиль «скорой» опрокинулась на бок.

фото: соцсети

фото: соцсети

В ДТП травмы получили три человека: водитель скорой помощи и два фельдшера. По данным дорожной полиции, машина медиков ехала с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.