Госдуме предложили создать в Башкирии специальный административный район

В Башкирии предложили создать специальный административный район. Соответствующий законопроект в Госдуму России внес региональный парламент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии предложили создать специальный административный район (САР) для привлечения инвесторов из арабских стран. Соответствующий законопроект в Госдуму России внес региональный парламент. Информация об этом появилась в системе обеспечения законодательной деятельности.

Как следует из пояснительной записки от спикера Константина Толкачева, правовой режим САР является оптимальным для реализации модели исламского финансирования в России, поскольку «позволяет создать благоприятные условия для привлечения инвесторов, представляющих бизнес в арабских государствах».

– Условия, создаваемые в САР, являются наиболее приемлемыми для апробирования шариатских стандартов в российском правовом поле на территории Башкирии при содействии экспертов в сфере права и экономики, а также при участии специализированной управляющей компании, – говорится в пояснении.

Напомним, впервые идею создать в Башкирии САР весной текущего года высказал премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Специальные административные районы сейчас функционируют на островах Русском и Октябрьском во Владивостоке и в Калининграде. На этих территориях действуют особые режимы валютного регулирования, а компании-резиденты получают налоговые льготы.