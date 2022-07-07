Второй башкирский батальон для отправки на Украину скомплектовали офицерским составом на 100%

фото: vk.com // Алик Камалетдинов

В Башкирии батальон добровольцев имени Доставалова, который будет участвовать в специальной военной операции на Украине, скомплектовали офицерским составом на 100%. Об этом в своих соцсетях 7 июля сообщил председатель региональной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

– Идёт комплектование сержантским и солдатским составом. Желающих много. Ребята прибывают в пункт отбора граждан на контрактную службу, проходят все необходимые этапа отбора, оформляют личные дела, – рассказал Камалетдинов.

Напомним, вчера, 6 июля, в Башкирии прошли проводы первого батальона добровольцев, который носит имя генерала Шаймуратова.