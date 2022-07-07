В Башкирии 15-летний подросток на мопеде врезала в «Ладу Веста» и попал в больницу

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Ишимбае подросток на мопеде врезался в легковушку и попал в больницу. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось вечером 6 июля на пересечении улиц Бульварной и Блюхера. По данным дорожной полиции, 15-летний юноша на мопеде выехал на перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора, и столкнулся с «Ладой Веста». Удар пришелся в боковую часть легковушки.

фото: ГИБДД РБ

Подросток получил травмы и был госпитализирован в местную больницу. Госавтоинспекция проводит проверку по факту инцидента.