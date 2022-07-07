Парламент Башкирии снизил налоги предпринимателям, работающим по патенту

11 июля в Башкирии вступит в силу закон, снижающий налоги предпринимателям, которые работают по патенту

11 июля в Башкирии вступит в силу закон, снижающий налоги предпринимателям, которые работают по патенту. Ранее соответствующую норму принял местный парламент. Она распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года, и будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– На 2022 год снижен размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности, – пояснил спикер Константин Толкачев. – Это условный показатель, который используется для расчета налога. Его снижение автоматически влечет за собой уменьшение суммы обязательного платежа.

Налоговая нагрузка снижена по пятнадцати видам деятельности, в том числе экскурсионные услуги, присмотр за детьми, мебельное производство, уход за престарелыми и инвалидами и животноводство.

При патентной системе налогообложения налог исчисляется как 6% предельно возможного годового дохода (ПВДГ) за вычетом уплаченных страховых взносов. По десяти видам деятельности ПВГД снижен на 50%. По остальным пяти – на треть и более.

Толкачев добавил, что такая льгота позволит предпринимателям направить деньги на развитие и сохранение рабочих мест.