В Башкирии осудят бывшего начальника полиции, который проходит фигурантом по трем уголовным делам

В Уфе за получение крупной взятки, мошенничество и превышение полномочий будут судить 42-летнего экс-начальника отдела МВД Иглинского района Башкирии

В Уфе за получение крупной взятки, мошенничество и превышение полномочий будут судить 42-летнего экс-начальника отдела МВД Иглинского района Башкирии. Об этом 7 июля сообщил региональный Следственный комитет.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский за взятку в 1,5 млн рублей согласился помочь с вынесением отказала в возбуждении уголовного дела против предпринимателя, которого уличили в мошенничестве. При передаче денег последнего задержали с поличным. Впоследствии был пойман и сам сотрудник правоохранительных органов.

Позже вскрылись еще два преступных эпизода, в которых был замешан начальник районной полиции. Он получил от двух своих коллег по 850 и 600 тыс. рублей за помощь в продвижении их по службе, которое так и не состоялось. Еще 1,2 млн рублей обвиняемому дал глава крестьянско-фермерского хозяйства, который надеялся завладеть земельным участком в предпринимательских целях.

– В действительности каких-либо действий в пользу фермера он [начальник отдела полиции] не предпринимал, а полученные деньги похитил. Кроме того, по требованию обвиняемого этот же фермер предоставил раствор бетона для ремонта полов на территории отдела полиции, а также 250 кг мяса, за которые начальник отдела пообещал заплатить 82 тыс. рублей, однако в последующем, с ним так и не рассчитался, – передали в СК.

Преступные факты вскрыли сотрудники ФСБ Башкирии.

Обвиняемый во время следствия не признал вину. Уголовное дело против него передано в суд.

– Руководством регионального Главка МВД по данному факту была назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке, – сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.