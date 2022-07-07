Главой Орджоникидзевского района Уфы назначили Альберта Маликова

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Орджоникидзевский район Уфы возглавил Альберт Маликов. Об этом в своих соцсетях 7 июля объявил мэр Ратмир Мавлиев.

– Желаю успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы! Главное, не «забронзоветь»! – обратился сити-менеджер к чиновнику.

Мавлиев добавил, что Маликов «хорошо знает район и его особенности», и перед ним стоят «амбициозные задачи».

Альберту Маликову 50 лет. Он родился в Уфе и окончил здесь авиационный университет и Башкирскую академию госслужбы и управления. Работал товароведом и мастером на предприятии, специалистом и начальником отдела в Министерстве экономики и антимонопольной политики Башкирии, замом руководителя отдела в агентстве по территориальному развитию республики. С 2014 по 2022 год курировал в администрации главы Башкирии вопросы местного самоуправления.

Напомним, предыдущий глава Орджоникидзевского района – Марат Галиуллин – ушел в отставку весной текущего года. Он проработал на своем посту восемь лет.