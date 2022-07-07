В Башкирии женщина погибла из-за сильного кровотечения в промежности

Жительница Башкирии убила двоюродную сестру ударом ножа в пах.

Страшная история началась с того, что двоюродные сестры собрались в одном доме. Женщины принялись распивали алкоголь, а потом, как это часто бывает, между ними началась ссора. Сперва родственницы били друг друга кулаками, а затем одна из них схватила нож.

По данным Баймакского межрайонного суда, женщина ударила соперницу ножом в пах. После этого она вызвала медиков и попыталась остановить кровотечение, но это не помогло – несчастная скончалась.

В суде нападавшая пыталась оправдаться тем, что не желала убивать сестру, и та случайно упала на нож. Также она намекала на то, что лишь защищалась от агрессивной родственницы.

В итоге суд признал ее виновной в причинение телесных повреждений, которые привели к смерти и приговорили к 5 годам колонии общего режима. Вот только из-за того, что женщина воспитывают маленькую дочь, наказание отсрочили до 2032 года.