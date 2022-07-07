Глава городов и районов Башкирии получили от Радия Хабиров ключи от 64 погрузчиков и тракторов

Фото: Радий Хабиров

Сегодня, 6 июля, на площадке возле Конгресс-холла «Торатау» в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров передал руководителям городов и районов ключи от 64 погрузчиков, мини-погрузчиков и тракторов.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что было передано 19 тракторов Минского завода, 20 погрузчиков АО «Амкодор» и 25 мини-погрузчиков «Четра 1000М»

Всего в 2022 году на покупку коммунальной техники в правительстве выделили 1,5 млрд рублей. К настоящему закупили 239 единиц спецтехники.