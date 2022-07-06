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Происшествия6 июля 2022 14:42

На трассе М-5 в Башкирии ограничили движение из-за аварии между большегрузом и легковушкой

Сообщается, что на месте ДТП есть пострадавшие
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии 6 июля сообщили об аварии между легковым автомобилем «Лада Ларгус» и грузовиком «Скания». В ведомстве отметили, что в результате произошедшего частично перекрыто движение на трассе М-5.

ДТП зарегистрировано на 1406 км дороги. Предварительно известно, что после столкновения большегруз перевернулся, пострадавшими на данный момент считаются два человека – обоих госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые регулируют поток транспорта в обоих направлениях. Обстоятельства случившегося пока что выясняются.