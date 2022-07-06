Глава района в Башкирии возмутился жителем, который мыл свой Mercedes в озере с охранной зоной

фото: vk.com // Фанис Аминев

Глава Баймакского района Башкирии Фанис Аминев возмутился жителем, который мыл свой Mercedes на побережье озера Талкас, которое является памятником природы и имеет охранную зону. Чиновник пожаловался на водителя в своих соцсетях 6 июля.

– Информация передана в Сибайский территориальный комитет Минэкологии РБ, – написал Аминев. – Собственник автомобиля установлен, сегодня 5 июля ему вручено уведомление о необходимости явиться в комитет для составления протокола об административном правонарушении.

По словам главы района, нарушителю грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тыс. рублей.

Напомним, охранная зона на озере Талкас была создана весной текущего года. Машины возле него разрешается оставлять только на специально оборудованных местах. Парковка ближе чем на 50 метров от береговой линии запрещена.