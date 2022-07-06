За сутки жертвами коронавируса в Башкирии стали еще два пациента

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 740 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 750 человек. Об этом 6 июля сообщил региональный оперштаб.

COVID-19 тем временем выявили еще у 47 жителей. Всего на территории республики было подтверждено уже 290,6 тыс. случаев инфекции.

Переболели коронавирусом 284,6 тыс. человек, 45 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии являются 332 жителя: 111 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.

Напомним, на прошедшем 5 июля оперативном совещании в правительстве республики руководитель местного Роспотребнадзора заявила о низком коллективном иммунитете к COVID-19.