Житель Башкирии избил на улице беременную жену

В башкирском городе Белорецке местный житель на улице избил беременную жену

В башкирском городе Белорецке местный житель на улице избил беременную жену. Об этом 6 июля сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, отношения у 21-летней белоречанки и ее 37-летнего супруга постоянно сопровождались скандалами и драками, и в какой-то момент девушка решила расстаться. Такое решение мужчина принять не мог и стал преследовать ее с просьбой дать шанс исправиться.

Очередная попытка примириться состоялась на улице Точисского при свидетелях. Злоумышленник, так и не достучавшись до жены, вышел из себя и несколько раз ударил ее по улицу и пригрозил убийством в случае, если она откажется вернуться к нему.

Очевидцы инцидента вызвали на место происшествия полицию. Прибывшие сотрудники увидели, что мужчина пытается оказать первую помощь девушке, которую только что избил. Правоохранители задержали нападавшего, а его жертву доставили в больницу.

Против мужчины возбудили уголовное дело об грозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Материалы дела направлены в суд. Обвиняемому грозит лишения свободы на срок до двух лет.