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Общество6 июля 2022 12:29

В Башкирии построят молочную ферму на 1,3 тыс. коров за 1,4 млрд рублей

Предприятие будет производить более 11 тыс. тонн продукции в год
Источник:kp.ru
В Дуванском районе Башкирии планируют построить молочную ферму на 1340 коров за 1,46 млн рублей

В Дуванском районе Башкирии планируют построить молочную ферму на 1340 коров за 1,46 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дуванском районе Башкирии планируют построить молочную ферму на 1340 коров за 1,46 млн рублей. Инвестпроект будут реализовывать компания «Рассвет» и Сбербанк. Стороны подписали соответствующее соглашения на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом 6 июля сообщили в правительстве республики.

– Предприятие, после выхода на проектную мощность сможет производить, и реализовывать более 11 тысяч тонн молока за год, – рассказал министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Предполагается, что на ферме будет создано 39 рабочих мест.