В Башкирии построят молочную ферму на 1,3 тыс. коров за 1,4 млрд рублей

В Дуванском районе Башкирии планируют построить молочную ферму на 1340 коров за 1,46 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дуванском районе Башкирии планируют построить молочную ферму на 1340 коров за 1,46 млн рублей. Инвестпроект будут реализовывать компания «Рассвет» и Сбербанк. Стороны подписали соответствующее соглашения на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом 6 июля сообщили в правительстве республики.

– Предприятие, после выхода на проектную мощность сможет производить, и реализовывать более 11 тысяч тонн молока за год, – рассказал министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Предполагается, что на ферме будет создано 39 рабочих мест.