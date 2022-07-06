В спецоперации на Украине погиб разведчик Дим Ямильхин из Башкирии

фото: vk.com // МБОУ СОШ № 10 г.Учалы

В ходе военной спецоперации на Украине погиб начальник пункта разведки Дим Ямильхин из Учалинского района Башкирии. Прощание с ним состоится завтра, 7 июля, в местном филармонии. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Как рассказали в учалинской школе №10, где учился Ямильхин, он еще в детстве решил, что будет военным.

– Дим с детства был самостоятельным: уже в два года научился стоять на лыжах, занимался в различных кружках, увлекался дзюдо. Был защитником слабых, не допускал, чтобы обижали девочек. В любой ситуации проявлял «уральский характер»: был трудолюбивым, самоотверженным, выносливым, верным долгу, – поделились в учреждении.

фото: vk.com // МБОУ СОШ № 10 г.Учалы

За два года до выпускного парень начал усердно готовиться к поступлению в Московское высшее военное училище. Впоследствии Дим окончил его на отлично. В 2009 по распределению он попал в Армению, в состав российской военной базы. Позже Ямильхина передислоцировали в Волгоград, где он стал командиром разведывательной роты в звании капитана.

фото: vk.com // МБОУ СОШ № 10 г.Учалы

У Дима Ямильхина остались жена и двое маленьких детей – сын и дочь.