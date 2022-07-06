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Общество6 июля 2022 11:22

Дом.РФ выставил на торги земельные участки под Уфой общей площадью 48,6 га

Там планируется реализовать проект комплексного развития территорий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ДОМ.РФ

фото: ДОМ.РФ

Госкомпания Дом.РФ выставила на торги землю общей площадью в 48,6 гектара рядом с деревней Начапкино в Уфимском районе. Участки предусмотрены под реализацию проекта комплексного развития территорий – там нужно будет создать новый микрорайон. Начальная цена на права заключения договора составляет 11,9 млн рублей.

– В окружении [участков] – дачные поселки, села и лесной массив, отсутствуют производственные и складские зоны. До ближайшей трассы Р-240 «Уфа – Оренбург» – около 3 км, до центра Уфы – около 30 км, – говорится на сайте Дом.РФ. – Градпотенциал участков составляет не менее 26 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов малой этажности.

Проект предполагает строительство детского сада, благоустройство и озеленение, а также создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Потенциальный инвестор должен будет реализовать комплексное развитие территории в течение восьми лет.