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Общество6 июля 2022 10:45

В Башкирии помиловали женщину, которая расплатилась в магазинах найденной на улице картой

За кражу ее приговорили к условному сроку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комиссия по помилованию при главе Башкирии одобрила ходатайство жительницы Бураевского района, которая расплатилась в магазинах картой, найденной на улице

Комиссия по помилованию при главе Башкирии одобрила ходатайство жительницы Бураевского района, которая расплатилась в магазинах картой, найденной на улице

Фото: Александр ГЛУЗ

Комиссия по помилованию при главе Башкирии одобрила ходатайство жительницы Бураевского района, которая расплатилась в магазинах банковской картой, найденной на улице. За кражу ее приговорили к условному сроку. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба регионального парламента.

– В прошлом году женщина нашла на улице банковскую карту и расплатилась ею за покупки в магазинах. Сумма небольшая – чуть больше трех тысяч рублей. Украденные деньги владельцу карты были возвращены. Потерпевший претензий не имеет и против помилования не возражает. Учтя все обстоятельства, комиссия приняла решение поддержать ходатайство осужденной, – рассказал спикер Константин Толкачев.

Заключение о помиловании будет направлено главе Башкирии Радию Хабирову, который впоследствии внесен представлением на имя президента России.

Толкачев добавил, что в комиссию было подано еще девять ходатайств о помиловании. Они поступили от осужденных за пьяную езду, сбыт наркотиков в крупном размере, организацию азартных игр и незаконное хранение взрывчатки. Все эти прошения были отклонены.