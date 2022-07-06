В Башкирии помиловали женщину, которая расплатилась в магазинах найденной на улице картой

Комиссия по помилованию при главе Башкирии одобрила ходатайство жительницы Бураевского района, которая расплатилась в магазинах картой, найденной на улице Фото: Александр ГЛУЗ

Комиссия по помилованию при главе Башкирии одобрила ходатайство жительницы Бураевского района, которая расплатилась в магазинах банковской картой, найденной на улице. За кражу ее приговорили к условному сроку. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба регионального парламента.

– В прошлом году женщина нашла на улице банковскую карту и расплатилась ею за покупки в магазинах. Сумма небольшая – чуть больше трех тысяч рублей. Украденные деньги владельцу карты были возвращены. Потерпевший претензий не имеет и против помилования не возражает. Учтя все обстоятельства, комиссия приняла решение поддержать ходатайство осужденной, – рассказал спикер Константин Толкачев.

Заключение о помиловании будет направлено главе Башкирии Радию Хабирову, который впоследствии внесен представлением на имя президента России.

Толкачев добавил, что в комиссию было подано еще девять ходатайств о помиловании. Они поступили от осужденных за пьяную езду, сбыт наркотиков в крупном размере, организацию азартных игр и незаконное хранение взрывчатки. Все эти прошения были отклонены.