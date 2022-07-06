Где в Уфе пройдет праздник Дня семьи, любви и верности

фото: ufacity.info

В Уфе основной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля станет парк «Кашкадан». Об этом сообщила мэрия.

Программа мероприятий в парке стартует в 17:00. К этому времени на центральной аллее начнутся мастер-классы и игровые активности, а также откроется ярмарка мастеров и ремесленников по продаже сувениров и изделий ручной работы. На спортивной площадке пройдут волейболу и баскетболу.

В 18:30 на сцене Кашкадана начнется концерт. На нем выступят Городского дворца культуры. С 20:00 до 22:00 пройдет дискотека.

Семейные мероприятия пройдут и на других площадках: парках Бикбаева (начало – в 12:00), «Первомайском» (15:00), Якутова (19:00), Уфимской детской филармонии (18:30) и во дворе по Карла Маркса, 9/1 (16:00).

На следующий день, 9 июля, в 15:00 празднование Дня семьи, любви и верности продолжится на площади перед Русским драмтеатром. Там состоится концерт, будут организованы площадки для развлечения детей и взрослых, ярмарка, творческие мастер-классы, кулинарный батл, а также научное и танцевальное шоу.