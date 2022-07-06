В башкирском городе Стерлитамаке по обвинению в получении взятки будут судить сотрудника местного отделения ГИБДД

В башкирском городе Стерлитамаке по обвинению в получении взятки будут судить сотрудника местного отделения ГИБДД. Об этом 6 июля сообщила региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, гаишник в период с июня 2020 по январь 2022 года передавал предпринимателю, которые занимается эвакуацией машин, данные о водителях, нуждающихся в этой услуге из-за ДТП. Всего за предоставленную информацию инспектор получил 21,5 тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Он предстанет перед Стерлитамакским городским судом.