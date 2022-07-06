Башкирия намерена запустить производство Минского автомобильного завода

В Башкирии может появиться производство грузовой техники Минского автомобильного завода. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Башкирии может появиться производство техники Минского автомобильного завода. Этот вопрос на встрече министров промышленности республик обсуждался на выставке «Иннопром», сообщили в региональном правительстве 6 июля.

Как пояснил министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов, организация производства предполагается в два этапа. Первый – это закупка шасси МАЗ предприятиями республики и установка «надстроек» на спецтехнику. Второй этап – это производство самих шасси для последующей продажи как их самих, так и укомплектованных грузовых машин.

– Белорусские партнёры готовы рассмотреть возможность создания совместного предприятия с производством до 1000 грузовых автомобилей в год, – добавил чиновник.

Производство шасси может разместиться на базе Туймазинского промышленного технопарка «Мастер» и индустриальный парк «ПромЦентр». Также рассматриваются мощности компании «Красный пролетарий», где актуальным направлением является реализацию мусоровозов, а также «Акрос-РБ», база которого позволит делать надстройку бортов на шасси МАЗ и производить десять прицепов и по 20 коммунальных машин и мусоровозов в месяц.