На Сельской Богородской в Уфе ограничили движение и приостановили работу троллейбусов

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В Уфе на участке улицы Сельской Богородской между Интернациональной и путепроводом «Гастелло» с 6 по 9 июля будет ограничено движение машин и приостановлена работа троллейбусов. Это связано ремонтом дороги, сообщили в мэрии.

– На сегодняшний день подрядная организация завершила фрезерование старого дорожного покрытия, пришедшего в негодность, и приступает к подготовке основания и устройству нового асфальтобетонного покрытия проезжей части, – передали в администрации.

Мэрия извинилась перед горожанами за доставленные неудобства и рекомендовала заранее планировать маршрут своего движения.