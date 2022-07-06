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Общество6 июля 2022 6:53

В Башкирии будут судить экс-чиновника, который премировал сам себя

В Башкирии бывший замглавы района незаконно выписал себе премии на 420 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии будут судить бывшего замглавы Кушнаренковского района, который незаконно выписал себе премии на 420 тыс. рублей

В Башкирии будут судить бывшего замглавы Кушнаренковского района, который незаконно выписал себе премии на 420 тыс. рублей

В Башкирии будут судить бывшего заместителя главы Кушнаренковского района, который незаконно выписал себе премии на 420 тыс. рублей. Экс-чиновник является фигурантом уголовного дела о присвоении с использованием служебного положения. Об этом 6 июля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, госслужащий, не имея соответствующих полномочий, начислял себе премии в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Деньгами он воспользовался по своему усмотрению. Во время следствия обвиняемый признал вину в преступлении.