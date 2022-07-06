В Башкирии началась отправка батальона имени Шаймуратова на Украину

фото: телеграм // Башкирский батальон

Сегодня, 6 июля, в Башкирии началась отправка на Украину добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Подразделение будет участвовать в специальной военной операции.

На торжественную отправку батальона прибыл глава республики Радий Хабиров. Он произнес перед солдатами речь.

– Сегодня на Донбассе работают наши врачи, медсестры и строители. Они помогают созидать и восстанавливать разрушенные города, но им нужна помощь. И сегодня вы отправляетесь туда. Я хотел сказать, что мы всегда будем за вашей спиной стоять: вся республика, все мы, во всем поддержим и всегда вас ждем. Так, как вы сегодня строем пройдете, так же возвращайтесь с победной, – сказал руководитель региона.

Напомним, о создании отряда имени Шаймуратова стало известно в конце мая. За несколько дней с момента объявления о формировании подразделения вступить в него пожелали порядка 800 человек. Добровольцам за участие в спецоперации будут выплачивать вознаграждения и предоставлять льготы.