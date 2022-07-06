Комплекс «Шульган-Таш» в Башкирии закроют для посетителей 9 июля

фото: vk.com // Радий Хабиров

В субботу, 9 июля, комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Башкирии будет закрыт для посетителей. Это связано с официальным открытием там единственного в России музея наскального искусства эпохи палеолита. Об этом 6 июля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Я заранее прошу прощения у наших жителей, которые собирались в эти дни приехать в Шульган-Таш. Но я приглашаю вас сюда в любое другое время – здесь очень здорово и есть на что посмотреть, – написал руководитель региона в своих соцсетях.

Хабиров добавил, что в день открытия музея «Шульган-Таш» планируется дать официальный старт Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития в России.