Мэрия Уфы повторно выставила на торги памятник архитектуры усадьбу Бухартовского

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Власти Уфы повторно выставили на продажу памятник архитектуры «Городская усадьба Бухартовских». Соответствующее извещение о проведении аукциона появилось на сайте Управления земельных и имущественных отношений. По условиям сделки, будущий владелец должен будет реконструировать архитектурный комплекс из двух задний: главного дома и флигеля.

Напомним, в апреле уже проходил аукцион по продаже этого многострадального памятника архитектуры. Тогда его выиграла фирма «Стром», но на подписание контракта ее представители не явились. Поэтому результаты торгов были признаны недействительными и в мэрии объявили о проведении повторного аукциона.

Памятник истории и архитектуры «Городская усадьба Бухартовских» несколько раз горел, там орудовали мародеры и жили бездомные. Мэрия Уфы уже много лет пытается продать усадьбу, но пока безуспешно.