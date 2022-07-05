Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о строительстве комплекса для гребного слалома

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил в своих соцсетях, что к 450-летнему юбилею города, который будут праздновать в 2024 году, на озере Теплое появится комплекс гребного слалома. Сити-менеджер также разъяснил, что что конкретно входит в комплекс сооружений.

- Это стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 250 м и глубиной 1,75 м. С помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды - как на горной реке. Гребной канал соединит озеро с рекой Уфа, - написал Мавлиев в соцсетях.

Градоначальник также подчеркнул, что благодаря тому, что вода с ТЭЦ идет теплая, то спорткомплекс не будет замерзать зимой. Власти Уфы рассчитывают, что в будущем канал для гребного слалома на Теплом озере будет принимать соревнования «самого высокого уровня».