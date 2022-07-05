Житель Башкирии зарезал товарища припрятанным в рукаве ножом

Фото: пресс-служба СКР по РБ

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего жителя Кумертау, подозреваемого в убийстве знакомого. Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, обвинение ему уже предъявлено, в ходе допроса он рассказал следователю обстоятельства совершенного преступления.

По данным правоохранительных органов, конфликт произошел 4 июля на пороге одной из квартир в многоэтажке. По версии следователей, обвиняемый и его 42-летний знакомый длительное время распивали спиртное и около квартиры еще одного своего знакомого стали ссориться. Затем обвиняемый вытащил припрятанный в рукаве куртки нож и нанес им оппоненту два удара: в живот и в бедро. От полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков.

- Обвиняемый выбросил орудие убийства в мусорный бак у дома, однако не стал скрываться от правоохранителей и в ходе допроса рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления, - отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.