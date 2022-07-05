ФК «Уфа» потерял крупного спонсора и переименует домашний стадион

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 5 июля, футбольный клуб «Уфа» объявил об уходе спонсора. Букмекерская компания BetBoom и уфимский клуб расторгли спонсорский контракт по обоюдному соглашению. В официальном сообщении команды также говорится, что «BetBoom Арена» возвращает свое прежнее название – стадион «Нефтяник».

- Мы благодарим партнеров за годы плодотворной и взаимовыгодной работы, - заявили в ФК «Уфа».

Спонсорский контракт между клубом и BetBoom был заключен в 2018 году, а с 2020-го года букмекерская компания стала титульным спонсором команды. В 2021 году домашний стадион башкирской команды был переименован в «BetBoom Арена».

Напомним, по итогам сезона 2021/2022 ФК «Уфа» попал в зону стыковых матчей и, проиграв в решающем матче «Оренбургу», вылетел в ФНЛ.