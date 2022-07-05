Экс-игрок «Салавата Юлаева» Иван Федотов мог купить военный билет в Уфе

Фото: ХК «Салават Юлаев»

На днях стало известно, что в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-сотрудника полиции Фарита Самигуллина, обвиняемого в нескольких коррупционных преступлениях, следователи якобы обнаружили факт покупки через него военного билета хоккеистом Иваном Федотовым. Бывшего стража порядка задержали в апреле этого года сотрудники УФСБ по Башкирии.

По версии следователей, подозреваемый занимался посредничеством при передаче взяток, позволяющих некоторым спортсменам уклоняться от прохождения службы в армии.

В то время, когда деятельность Фарита Самигуллина еще активной, он якобы помог хоккеисту Федотову, выступавшему тогда в системе «Салавата Юлаева», незаконно получить военный билет. По одной из версий, эти факты подтвердились в ходе изучения мобильного телефона бывшего полицейского: он сохранил в архиве диалог с экс-юлаевцем о передаче денег.

Напомним, сейчас вокруг дела Ивана Федотова разгорелся настоящий скандал. Игрока сборной России призвали в армию.