Названы специальности в вузах Башкирии, где больше всего бюджетных мест

Всего в следующем учебном году вузы Башкирии примут на бюджет 14374 студента Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В министерстве образования Башкирии рассказали, какие специальности в вузах республики обеспечены наибольшим числом бюджетных мест. Проще говоря, подготовку именно этих специалистов «заказывает» государство чаще всего. В данном случае статистика представлена по всем программам подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура.

Как пояснили «КП-Уфа» в региональном Минобре, больше всего бюджетных мест в вузах Башкирии отдано направлению «Образование и педагогические науки» - 2397. Их готовят в БашГУ и БГПУ имени Акмуллы. Условное второе место у направления «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» - 995 мест. По этому направлению можно получить образование в УГНТУ и БГАУ. Замыкает тройку специальностей с самым большим числом бюджетных мест «Машиностроение» - 965. Обучают таких специалистов в БашГУ, УГАТУ и УГНТУ.

В топ-5 специальностей с наибольшим числом бюджетных мест в вузах Башкирии занимают входят «Клиническая медицина» (807 мест в БГМУ) и «Информатика и вычислительная техника» (969 мест в БашГУ, БГПУ, УГАТУ и УГНТУ).

Всего же на 2022/23 учебный год в вузах Башкирии выделено 14374 бюджетных мест, из них на бакалавров - 7875, специалитет – 1790, магистратура - 3625, аспирантура – 151 место и ординатура – 933 места.