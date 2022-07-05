В Башкирии построят три придорожных комплекса за 271 млн рублей

В Башкирии инвесторы построят три придорожных комплекса за 271 млн рублей

В Башкирии инвесторы построят три придорожных комплекса за 271 млн рублей. Об этом 5 июля сообщили в региональном правительстве.

Первый проект предусматривает возведение автомойки и кафе на 20 рабочих мест в Иглинском районе. Объем инвестиций составит 60 млн рублей.

Второй комплекс будет включать кафе, гостиницу, станцию техобслуживания, автомойку, парковку и торговые объекты вдоль трассы Уфа-Оренбург недалеко от башкирской столицы. Инвестор намерен вложить 75 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест.

Рядом с той же автодорогой расположится и третий объект - с газовой станцией, гостиницей и кафе. Там создадут 25 рабочих мест. Это будет самый дорогой комплекс – на 136 млн рублей.

Власти Башкирии готовы предоставить инвесторам меры поддержки: выдать под аренду без торгов участок земли и возместить часть затрат на строительство.