В день онлайн-распродажи IKEA оформление покупок в Уфе оказалось недоступным

По техническим причинам оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов ИКЕА временно недоступно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 июля, шведская компания IKEA как в Уфе, так и по всей России должна была начать онлайн-распродажу своих товаров, однако оформление покупок оказалось недоступным. Сообщение об этом появилось на сайте гипермаркета.

– По техническим причинам оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов ИКЕА временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы. Товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме, – говорится на сайте компании.

Напомним, IKEA заявила о приостановки своей работы на территории России весной. В последний день гипермаркет, располагающийся в торговом центре «Мега», работал 3 марта. Изначально шведская компания объявляла, что закрывается временно – до 31 мая, – однако затем она приняла решение «поставить на паузу» бизнес в России. В июне появилась информация о том, что магазин готовит онлайн-распродажу оставшихся товаров.