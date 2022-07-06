Представлен список новых специальностей в вузах Башкирии

Среди новых специальностей много технических Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2022 года в вузах Башкирии появилось множество новых специальностей. Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве образования республики, новые направления подготовки были открыты во всех ведущих университетах региона.

Так, в БашГУ с этого года появились такие специальности как «Экономика. Международный бизнес» (с углубленным изучением русского языка), «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки: химия и английский язык; Востоковедение и африканистика (языки стран Азии и Африки); «Прикладная филология: туризм, экскурсовод со знанием иностранных языков».

В УГАТУ в этом году открылись такие специальности как «Экология и природопользование» по профилю «EHS-инжиниринг», профиль «Цифровая инженерия виртуальных симуляторов и компьютерных игр», профиль «Проектировщик беспилотной техники», «Автоматизированные системы в «умном» производстве» и профиль «Ментор стартапов».

Новые специальности в этом году открыли в БГПУ имени Акмуллы. Среди них «Экология и природопользование», «Социальная работа», «Педагогика и психология девиантного поведения».

Целый ряд новых специальностей по данным Минобра Башкирии открыли в УГНТУ. Среди самых необычных и интересных оказались «Цифровая энергетика и робототехника», «Интеллектуальные системы в строительстве», «Поиски месторождений нефти и газа», «Цифровые технологии в бизнесе» и три новых технических специальности, где обучение ведется на английском языке.