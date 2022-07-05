Башкирия рефинансирует кредиты Уфы и Салавата на 1,7 млрд рублей

Башкирия рефинансирует коммерческие кредиты городов Уфы и Салавата на 1,7 млрд рублей

Башкирия рефинансирует коммерческие кредиты городов Уфы и Салавата на 1,7 млрд рублей. Деньги представит федеральный центр. В связи с этим в бюджет республики были внесены поправки – в нем уточнили верхний предел госдолга и источники финансирования дефицита. Об этом 5 июля сообщил региональный парламент.

– Основные коррективы [внесенные в бюджет Башкирии] связаны с возможностью перекредитоваться на более выгодных условиях, которую регионы и муниципалитеты получили в рамках антикризисных мер федерального правительства. Речь идет о коммерческих кредитах, которые подлежат погашению в период с марта по декабрь 2022 года. В республике такие кредиты есть у Уфы и Салавата, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Федеральный центр предоставит кредит Башкирии по ставке 0,1% до 2028 года с ежегодной выплатой по 422,7 млн рублей.