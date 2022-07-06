Названы самые популярные специальности в вузах Башкирии

Некоторые специальности дублируются сразу в нескольких вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве образования Башкирии специально для «КП-Уфа» пояснили, какие специальности пользуются наибольшей популярностью в вузах республики. По этим программам обучения выделяется больше всего бюджетных мест в государственных университетах.

Так, среди будущих бакалавров, больше всего мест выделено по специальности «Информатика и вычислительная техника» - на данный момент их 682. Специалистов этого профиля готовят аж в четырех вузах Башкирии: БашГУ, БГПУ имени Акмуллы, УГАТУ и УГНТУ.

Второе место среди самых популярных программ подготовки бакалавров - «Машиностроение». На нее выделено 632 места, специалистов готовят в трех вузах: БашГУ, УГАТУ и УГНТУ. Замыкает тройку самых популярных специальностей «Электро- и теплоэнергетика» - 371. Готовят бакалавров по этой специальности в БГАУ, УГНТУ и УГАТУ.

Чуть меньше будущих бакалавров выделено мест по специальности «Промышленная экология и биотехнологии» - 295. Готовят их в трех вузах Башкирии: БашГУ, УГНТУ и БГАУ. Топ-5 самых популярных в Башкирии специальностей высшего образования замыкает «Техносферная безопасность и природообустройство» - 171 место в трех вузах: БашГУ, УГНТУ и УГАТУ.