На аэродроме под Уфой 9 июля состоится авиашоу

На аэродроме Первушино 9 июля состоится авиашоу в честь 100-летия со дня рождения дважды героя советского союза, летчика Мусы Гареева Фото: Кирилл ПЕНКИН

На аэродроме Первушино 9 июля состоится авиашоу в честь 100-летия со дня рождения дважды героя советского союза, летчика Мусы Гареева. Об этом сообщила мэрия.

– Гости увидят пируэты от чемпионов России, свой полет продемонстрирует легенда По-2 (1942 года выпуска), который прошёл не только войну, но и дал крылья миллионам советских лëтчиков той эпохи, – рассказали в администрации.

Гостям фестиваля также покажут выставку исторической и авиационной техники (это около 50 самолетов со всей России) и фиесту воздушных шаров. Также среди пришедших проведут благотворительный розыгрыш, победителям которого подарят часовой полет на самолете на троих, наушники AirPods, спортивные велосипеды, портативные колонки и обучение в автошколе. Все вырученные от лотереи деньги пойдут на помощь девочкам с диагнозом ДЦП Замире и Самире Якшигуловым.

Попасть на фестиваль можно будет на личном автотранспорте или автобусе «Башавтотранса», который будет ходить с 12:30 до 21:00 с остановки «Южный автовокзал».

Авиашоу начнется в 13:00, а завершится — в 21:00. Вход свободный.