Башкирские полицейские задержали гастролера, подозреваемого в убийстве и нападении на дальнобойщиков

Фото: скриншот видеоролика МВД РФ

Башкирские полицейские совместно с коллегами из Самарской и Челябинской областей задержали подозреваемого в убийстве и нападениях на дальнобойщиков, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. На данный момент задержанный признался в разбойном нападении, совершенном в мае 2008 года. По версии стражей порядка, он может быть причастен к убийству водителя дальнобойщика, совершенному в 1998 году.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по имеющейся информации, весной 2008 года на трассе в Салаватском районе Башкирии был ранен водитель дальнобойщик из Санкт-Петербурга. На месте происшествия были обнаружены биологические следы предполагаемого преступника, их внесли в базу МВД.

По версии стражей порядка, водитель взял на трассе попутчика и в какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленник достал самодельное оружие и выстрелил дальнобойщику в живот, но тот выжил. Не найдя в кабине денег, подозреваемый похитил два мобильных телефона и скрылся.

- В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет по информации следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СК России по Самарской области сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии со следователями по изъятым следам была установлена личность нападавшего. Им оказался 45-летний житель Челябинской области. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Разыскать и задержать подозреваемого башкирским полицейским помогли коллеги из Следкома по Башкирии и УФСБ России по Челябинской области. У следователей есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к убийству дальнобойщика в Самарской области в 1998 году.