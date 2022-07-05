Роспотребнадзор назвал «крайне тревожной» ситуацию с иммунитетом к COVID-19 в Башкирии

Ситуация с коллективными иммунитетом к коронавирусу в Башкирии оценивается как «крайне тревожная»

Ситуация с коллективным иммунитетом к коронавирусу в Башкирии оценивается как «крайне тревожная». Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 5 июля сказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

– Крайне тревожная ситуация у нас по коллективному иммунитету – всего 20,7%. У нас есть только 2,5 месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему. По вакцинации и ревакцинации сейчас надо активно отработать, потому что уже в европейских странах мы видим повышение заболеваемости – в том числе с тяжелыми штаммами, - отметила главный санитарный врач республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров в ответ на опасения Анны Казак заявил, что 13 июля проведет совещание по вопросу вакцинации против COVID-19.