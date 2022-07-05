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Экономика5 июля 2022 15:20

Названы услуги, подорожавшие в Башкирии в 2021 году сильнее всего

Статистику по итогам прошлого года озвучили власти республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Самый высокий рост цен показали услуги по ремонту жилья

Самый высокий рост цен показали услуги по ремонту жилья

Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве экономического развития Башкирии специально для «КП-Уфа» поделились статистикой по подорожанию различных услуг в 2021 году. Как выяснилось, всего за прошлый год жители республики потратили на оплату различных услуг 251,2 млрд рублей. Объем оказанных услуг вырос по сравнению с позапрошлым годом на 5%.

И так, в 2021 году наибольший рост цен был зафиксирован на такую услугу, как ремонт в квартирах и частных домах – по сравнению с 2020-м годом средний чек вырос на 24,53%. Также на 24,1% подорожали ветеринарные услуги, на 13,2% услуги пассажирского транспорта, на 13,1% ритуальные услуги.

Чуть меньший рост цен показали услуги фотоателье (12,51%), услуги организаций культуры (12,5%), бытовые услуги (12,42%), ремонт и техобслуживание транспортных средств (11,64%). В прошлом году подорожали также услуги в сфере внутреннего туризма (10,16%) и услуги бань и душевых (10,04%), сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Башкирии.