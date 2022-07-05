Названы услуги, подорожавшие в Башкирии в 2021 году сильнее всего

Самый высокий рост цен показали услуги по ремонту жилья Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве экономического развития Башкирии специально для «КП-Уфа» поделились статистикой по подорожанию различных услуг в 2021 году. Как выяснилось, всего за прошлый год жители республики потратили на оплату различных услуг 251,2 млрд рублей. Объем оказанных услуг вырос по сравнению с позапрошлым годом на 5%.

И так, в 2021 году наибольший рост цен был зафиксирован на такую услугу, как ремонт в квартирах и частных домах – по сравнению с 2020-м годом средний чек вырос на 24,53%. Также на 24,1% подорожали ветеринарные услуги, на 13,2% услуги пассажирского транспорта, на 13,1% ритуальные услуги.

Чуть меньший рост цен показали услуги фотоателье (12,51%), услуги организаций культуры (12,5%), бытовые услуги (12,42%), ремонт и техобслуживание транспортных средств (11,64%). В прошлом году подорожали также услуги в сфере внутреннего туризма (10,16%) и услуги бань и душевых (10,04%), сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Башкирии.