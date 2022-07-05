В Уфе из-за утечки из колодца без воды остались 34 жилых дома, БГПУ и РОВД

5 июля из-за утечки из колодца по улице Октябрьской революции холодная вода была отключена в 34 жилых дома и ряде административных зданий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе сегодня, 5 июля, из-за утечки из колодца по улице Октябрьской революции холодная вода была отключена в 34 жилых дома и ряде административных зданий – университете, суде, РОВД и реабилитационном центре. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Специалисты ресурсоснабжающей организации сейчас проводят ремонтные работы. Вода отключена по следующим адресам:

– улица Октябрьской Революции, 42, 43, 44, 45, 47, 47/1, 47/2, 48, 49, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 52а, 53/1, 53/2, 57, 57/1, 57/2, 62, 63, 70, 70а, 70/1, 72, 74/1, 74/2, 74/3, 76, 77/1, 77, 75, 73 – жилые дома;

– улица Октябрьской Революции, 46, 54, 58, 58/1, 60, 60/1, 65, 65а, 65/4, 67, 67/1, 67/2, 67/3 – частный сектор;

– улица Октябрьской Революции, 55 – Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ);

ул. Октябрьской Революции, 63а - Арбитражный суд;

ул. Октябрьской Революции, 69 – РОВД;

ул. Октябрьской Революции, 73/1 – Реабилитационный центр.