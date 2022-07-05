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Общество5 июля 2022 6:38

«Башавтотранс» с 12 июля сократит маршрут №432а

Автобусы этого рейса будут отправляться от ГДК
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
«Башавтотранс» с 12 июня сократит автобусный маршрут №432а, который курсирует между Уфой и селом Иглино

«Башавтотранс» с 12 июня сократит автобусный маршрут №432а, который курсирует между Уфой и селом Иглино

«Башавтотранс» с 12 июня сократит автобусный маршрут №432а, который курсирует между Уфой и селом Иглино. Сообщение появилось на сайте госперевозчика.

Если ранее автобусы №432а начинали движение от улицы Аральской в историческом центре города и проезжали через проспект Октября, то теперь они будут отправляться от остановки ГДК. Конечная остановка останется той же - улица Куйбышева.

В понедельник-пятницу запланировано 58 рейсов в обе стороны, в субботу и воскресенье – 44.

Новое расписание автобусного маршрут №432а

Новое расписание автобусного маршрут №432а