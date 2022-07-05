«Башавтотранс» с 12 июля сократит маршрут №432а

«Башавтотранс» с 12 июня сократит автобусный маршрут №432а, который курсирует между Уфой и селом Иглино

«Башавтотранс» с 12 июня сократит автобусный маршрут №432а, который курсирует между Уфой и селом Иглино. Сообщение появилось на сайте госперевозчика.

Если ранее автобусы №432а начинали движение от улицы Аральской в историческом центре города и проезжали через проспект Октября, то теперь они будут отправляться от остановки ГДК. Конечная остановка останется той же - улица Куйбышева.

В понедельник-пятницу запланировано 58 рейсов в обе стороны, в субботу и воскресенье – 44.