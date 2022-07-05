Семь лет в колонии проведёт уфимец за смертельное ДТП

фото: УГЗ Уфы

Накануне Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 34-летнего водителя, который устроил смертельную аварию на перекрёстке Зорге и Галле.

ДТП произошло 15 марта в 2022 году. Автомобилиста на «Опеле» пытался остановить экипаж ДПС, однако тот проигнорировал требования и продолжил движение. На перекрёстке он снес «Рено», который стоял на светофоре, и пытался удрать с места аварии, но был пойман сотрудниками.

Пассажир «Рено» скончался на месте происшествия, ещё двое получили тяжёлые травмы. Суд приговорил виновника аварии к семи годам лишения свободы.