Парк с фонтаном и кафе появится в Уфе

В Уфе открывается все больше мест для отдыха горожан Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Башкирии появится ещё один современный парк с фонтаном и кафе. По данным мэрии, расположится место отдыха в Кировском районе Уфы в квартале, ограниченном улицами Зайнаб Биишевой и Загира Исмагилова. Ничего сносить для построения нового пространства не будут, говорится в официальных документах, опубликованных на сайте администрации.

Отметим, что 12 июня в Уфе состоялось техническое открытие парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово. Новое место стало местом притяжения жителей микрорайона и других уголков города, а также гостей столицы.