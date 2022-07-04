В Уфе 23-летний парень разбил более десяти припаркованных у домов машин

фото: vk.com // БашДТП | Уфа и Башкортостан

Сегодня утром, 4 июля, в Уфе 23-летний парень разбил лобовые стекла у более десяти припаркованных у домов машин. Инцидент произошел во дворах на бульваре Славы, сообщили в МВД Башкирии.

Изначально информация о разбитых машинах появилась в соцсетях. Об этом рассказала владелица одного из пострадавших авто. Она записала видео с места происшествия.

– На часах 4:50. Мы проснулись от того, что все машины в нашем дворе бешено сигналит. [Кто-то] побил «лобачи» всех машин, – рассказала девушка.

В полицию обратилось более десяти потерпевших. Сотрудники за несколько часов нашли и задержали подозреваемого. Как выяснилось, он находился в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.