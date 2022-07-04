Одну из больниц Башкирии возглавил заслуженный врач Карачаево-Черкессии

фото: vk.com // ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ

Главным врачом Мелеузовской центральной районной больницы Башкирии назначен Салават Умутбаев. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Об этом 1 июля сообщили в самой больнице.

Салават Умутбаев родился в Мелеузе в семье медиков. Учился в местной гимназии №9 имени Кинзи Арсланова. В 2011 году окончил Башкирский государственный медицинский университет. Работал врачом-неврологом в республиканская клинической психиатрической больнице, Клинике БГМУ и заведующим неврологическим отделением в РКБ имени Куватова.

Во время вспышки коронавируса Умутбаева командировали в Карачаево-Черкесскию. Там его наградили званием заслуженного врача республики.