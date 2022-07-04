Дом Тихониных XIX века постройки в Уфе продали на торгах за 3,3 млн рублей

фото: Башкультнаследие

Объект культурного наследия «Дом Тихониных» в Уфе продали на торгах за 3,3 млн рублей при начальной цене в один рубль. Покупателем стал предприниматель Руслан Барков. Информация об этом появилась 4 июля появилась на сайте Российского аукционного дома.

Напомним, историческое здание находится в аварийном состоянии – 28 апреля 2020 года там частично обрушились несущие стены, а в 2021-м и вовсе случился пожар. В доме сохранилась лишь небольшая часть главного южного фасада, а также северные и восточные стены.

По условиям конкурса, новый собственник должен провести реставрацию здания к концу 2023 года, приспособить его к современному использованию, а также арендовать землю под ним.

Дом Тихониных – это двухэтажное кирпичное здание площадью 106,9 квадратных метра. Оно расположено на улице Коммунистической, 13. Согласно данным Башкультнаследия, его построили в 1880-х годах. Под государственную охрану объект культурного наследия был взят в сентябре 2018 года.