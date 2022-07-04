Названы самые востребованные профессии на рынке труда в Башкирии

В топ самых востребованных профессий входят рабочие специальности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Башкирии работодателям срочно требуются квалифицированные рабочие в сферах промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий. 25% всех размещенных в центрах занятости по всей республике вакансий относится именно к таким объявлениям. По данным регионального Минтруда, еще 16% вакансий по подбору персонала относятся к операторам производственных установок и машин, сборщики и водители (16%).

Также в Башкирии срочно требуются работники сферы обслуживания и торговли и охранники (14% от всех вакансий). Еще 11% размещенных вакансий – специалисты высшего уровня квалификации.

Прямо сейчас в Башкирии самыми востребованными являются водители – 2600 вакансий, зарплаты до 81 тысячи рублей. Условное второе место у слесарей – их требуется 2420, зарплаты до 60 тысяч рублей. Замыкают тройку самых востребованных вакансий продавцы – 1800 вакансий, зарплата до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в базе вакансий в центрах занятости в Башкирии есть и другие популярные профессии. На сегодняшний день требуется 1055 швей (до 40 тысяч рублей), 970 инженеров, 650 кухонных рабочих (до 35 тысяч рублей), 620 поваров (до 45 тысяч рублей), 500 менеджеров (до 60 тысяч рублей) и 300 токарей (до 70 тысяч рублей).