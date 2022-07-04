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Общество4 июля 2022 10:31

В Башкирии глава районного совета ушел в отставку, когда у него нашли акции иностранных компаний

Чиновник приобрел ценные бумаги в прошлом году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прокуратура Шаранского района Башкирии обнаружила акции иностранных компаний у председателя муниципального Совета и потребовала отправить его в отставку

Прокуратура Шаранского района Башкирии обнаружила акции иностранных компаний у председателя муниципального Совета и потребовала отправить его в отставку

Прокуратура Шаранского района Башкирии обнаружила акции иностранных компаний у председателя муниципального Совета и потребовала отправить его в отставку. Согласно российскому законодательству, лицам, замещающим государственные должности, запрещено иметь такие активы. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Председатель Совета приобрел акции и ценные бумаги иностранных компаний в ноябре 2021 года. Узнав об этом, прокуратура потребовала от местных депутатов отправить чиновника в отставку в связи с утратой доверия. В итоге последний добровольно сложил полномочия.